За сутки в зоне АТО зафиксировали более 20 обстрелов, горячее всего - в Авдеевке

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО.

"Одним из самых заметных на карте боевых действий населенных пунктов остается Авдеевка. Именно здесь по опорным пунктам наших сил было нанесено 6 огневых ударов из вражеских минометов. Сочетая запрещенное оружие калибра 120 мм и 82 мм незаконные вооруженные формирования усиливали интенсивность огня стрельбой из автоматических гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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В штабе АТО подчеркнули, что обстрелы бойцов Вооруженных Сил Украины на этом направлении произошли также из пулеметов крупного калибра в районе Майорска, а из ручных и автоматических гранатометов в направлениях Луганского, Зайцево, Опытного, Новгородского и шахты Бутовка.

"На Мариупольском направлении боевики нанесли огневой удар из минометов по защитникам Широкино, а на Луганщине, используя своих снайперов и огонь из стрелкового оружия обстреляли Трехизбенку и Станицу Луганскую. С целью удержания занимаемых районов обороны силы АТО 4 раза открывали огонь в ответ на враждебные провокации используя стрелковое оружие", - сообщили в пресс-центре.