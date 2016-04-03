Ситуация в зоне АТО остается напряженной: боевики снова обстреляли Авдеевку из минометов

В зоне проведения антитеррористической операции боевики продолжают провоцировать украинских бойцов, несмотря на уменьшение количества обстрелов.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00.

«В течение дня интенсивность применения оружия боевиками пророссийских бандформирований осталась на уровне вчерашнего дня и составила 6 обстрелов», - отмечается в сводке.

Читайте такжеВ штабе АТО показали видео ночного обстрела позиций украинских военных

«С самого утра террористы проявили свою активность на Мариупольском направлении. Сначала, используя стрелковое оружие и пулеметы крупного калибра, враг обстрелял один из опорных пунктов сил АТО возле Новотроицкого, а позже - позиции защитников Украины вблизи Гранитного и Майорска. Также против наших воинов было использовано тяжелое вооружение, в частности, минометы калибра 120 мм. У Широкино за несколько минут прилетело 10 вражеских мин», - сообщили в штабе.

На Донецком направлении по украинским войскам были нанесены мощные огневые удары в населенном пункте Авдеевка. В частности, в промышленной зоне города боевики использовали одновременно минометы 120-го и 82-го калибра, в очередной раз цинично игнорируя Минские договоренности. Кроме этого, в районе Майорска и Авдеевки незаконные вооруженные формирования несколько раз стреляли по силам АТО из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, активно использовали снайперов.

Читайте такжеСутки в зоне АТО: боевики уменьшили количество провокаций, больше всего обстрелов в районе Авдеевки

Вместе с тем в штабе отметили, что, «несмотря на уменьшение количества обстрелов в зоне АТО, боевики продолжают практику провокаций Вооруженных сил Украины. Ситуация на линии разграничения остается напряженной».