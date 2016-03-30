Очевидных признаков подготовки боевиками широкомасштабного наступления в зоне АТО нет - разведка

Вместе с этим, на отдельных направлениях боевики готовятся к активным боевым действиям, заявил в эфире 5 канала представитель Главного разведывательного управления Министерства обороны Вадим Скибицкий. "Пока очевидных признаков широкомасштабного наступления нет, но есть подготовка для активных боевых действий на отдельных направлениях", - заявил он.

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"Первое – это усиление артиллерийских подразделений на передовых позициях, усиление этих передовых позиций за счет переброски бронетехники – особенно из Донецка, Макеевки, Горловки, мариупольское направление. Почти на всех критических направлениях идет усиление", - подчеркнул он.

Кроме этого, Вадим Скибицкий отметил, что военно-политическое руководство стран Западной Европы владеет полной информацией относительно действий российско-террористических войск на Востоке Украины.

"Мы активно сотрудничаем с разведками стран-партнеров, и это, в принципе, определено Стратегией национальной безопасности как одна из задач разведывательных органов – это установление такого уровня доверия с партнерскими спецслужбами, чтобы эта работа была действенной", - отметил Вадим Скибицкий.

"Военно-политическое руководство стран Западной Европы владеет информацией, как действуют первый и второй армейские корпуса, как устроена система управления и контроля с Южного военного округа ВС РФ на нашей территории, и почему именно эти два армейских корпуса являются корпусами российских оккупационных войск", – подчеркнул он.