Пайетт: неприемлемо вести огонь в непосредственной близости к размещению миссии ОБСЕ на Донбассе
16:24, 25 марта 2016Война
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Посол США в Украине Джеффри Пайетт заявил о неприемлемости ведения огня в непосредственной близости к размещению на Донбассе наблюдателей миссии ОБСЕ.
Неприемлемо вести огонь вплотную к наблюдателям міії ОБСЕ / Фото УНИАН
Об этом дипломат написал в "Твиттере". "Отказ в доступе для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (на Донбассе) и обстрелы и ведение огня в непосредственной близости к наблюдателям является совершенно неприемлемым", - заявил Джеффри Пайетт.
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Таким образом американский посол отреагировал на информацию первого заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга, который заявил, что в Ясиноватой и Зайцево жизни наблюдателей подвергаются опасности. Александр Хуг отметил, что в этих двух местах позиции сторон продвинулись очень близко в направлении друг к другу.
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