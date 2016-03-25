Разведка назвала имя российского генерала, который руководит "ракетными войсками" на Донбассе (фото)

Об этом говорится на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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"Установлено, что в должности "начальника ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (Ростов-на-Дону, Россия) ВС РФ" состоит генерал-майор ВС РФ Ярощук Степан Степанович... С началом военной агрессии России против Украины генерал-майор ВС РФ С.Ярощук непосредственно отвечает за боевое применение ракетных войск и артиллерии на временно оккупированных территориях Донбасса, а также за обстрелы подразделений Вооруженных сил Украины, мирного населения и объектов инфраструктуры с территории России", - сообщает разведка.

Также отмечается, что для выполнения преступных приказов военно-политического руководства России генерал Ярощук регулярно незаконно пересекает российско-украинскую границу.