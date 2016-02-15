В оккупированном Крыму российские военные отработали удары по наземным целям

Как сообщает пресс-служба ведомства, вертолетчики Южного военного округа России поразили наземные цели на полигонах оккупированного полуострова, передает "Крым.Реалии".

«В ходе выполнения поставленных задач вертолетчики выполнили огневое поражение наземных целей, провели высадку тактического воздушного десанта в дневных и ночных условиях», – сказано в сообщении.

По данным российского министерства, экипажи в общей сложности совершили более 50 боевых вылетов, выполнив около 100 боевых применений. Были задействованы вертолеты Ми-8МТВ5, Ми-8АМТШ, Ми-28-Н», Ми-35М, Ми-24.

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«При поражении наземных целей на полигонах Серноводское в Ставропольском крае, Тарское в Северной Осетии и Кончекский в Крыму было израсходовано более 2 тыс. авиационных боеприпасов, в том числе неуправляемые авиационные ракеты НАР С-8, снаряды для авиапушек, управляемые противотанковые ракеты «Штурм» и «Атака». Транспортные вертолеты провели высадку около 20 групп специального назначения и войсковой разведки. Общий налет экипажей составил свыше 150 часов», – сказано в сообщении.

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После выполнения задач внезапной проверки боеготовности, экипажи вертолетов вернулись в пункт постоянного базирования, отметили в ведомстве.