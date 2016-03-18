Боевики за день 18 раз обстреляли силы АТО: горячее всего - неподалеку от Донецка и Мариуполя

По данным штаба, начиная с полуночи и до утра, российские наемники обстреляли позиции вблизи Красногоровки из миномета калибром 82 мм и вели огонь из стрелкового оружия близ Марьинки и Новотроицкого. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Читайте такжеБоевики разместили танки и "Грады" в Луганске, Красном Луче и Горловке – разведка

"В 15.00 российские террористы увеличили количество обстрелов по укреплениям сил АТО и обстреляли позиции рядом с Авдеевкой из миномета калибром 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По укреплениям вблизи Зайцево боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм, а по позициях рядом с Ленинским - из крупнокалиберных пулеметов.

"Защитников Майорска российские наемники обстреливали из гранатометов, пулеметов большого калибра и стрелкового оружия", - информируют в штабе.

Кроме того, неприцельными обстрелами опорных пунктов вблизи Невельского, Красногоровки, Новгородского и Авдеевки боевики пытались спровоцировать украинских бойцов на ответный огонь.