Боевики за день 18 раз обстреляли силы АТО: горячее всего - неподалеку от Донецка и Мариуполя
Террористы сегодня 18 раз обстреляли позиции украинских войск, из них 12 - на Донецком и 6 - на Мариупольском направлении.
По данным штаба, начиная с полуночи и до утра, российские наемники обстреляли позиции вблизи Красногоровки из миномета калибром 82 мм и вели огонь из стрелкового оружия близ Марьинки и Новотроицкого. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
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"В 15.00 российские террористы увеличили количество обстрелов по укреплениям сил АТО и обстреляли позиции рядом с Авдеевкой из миномета калибром 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
По укреплениям вблизи Зайцево боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм, а по позициях рядом с Ленинским - из крупнокалиберных пулеметов.
"Защитников Майорска российские наемники обстреливали из гранатометов, пулеметов большого калибра и стрелкового оружия", - информируют в штабе.
Кроме того, неприцельными обстрелами опорных пунктов вблизи Невельского, Красногоровки, Новгородского и Авдеевки боевики пытались спровоцировать украинских бойцов на ответный огонь.