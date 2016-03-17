За сутки в зоне АТО один военный погиб, двое были ранены
13:24, 17 марта 2016Война
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За минувшие сутки в зоне проведения АТО один военнослужащий погиб, еще двое были ранены.
REUTERS
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб и еще двое наших бойцов были ранены", - сказал Мотузяник.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО ни один украинский военнослужащий не погиб, 6 бойцов получили ранения.
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