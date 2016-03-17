За сутки в зоне АТО один военный погиб, двое были ранены

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Читайте такжеЗа минувшие сутки боевики выпустили более 130 мин по позициям украинских военных

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб и еще двое наших бойцов были ранены", - сказал Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО ни один украинский военнослужащий не погиб, 6 бойцов получили ранения.