За сутки в зоне АТО ранены 6 украинских военных

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. "За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, но 6 человек получили ранения (населенный пункт Новотроицкое)", - сказал он

Читайте такжеВо время боев на Авдеевском направлении ранены 19 российских военных – разведка

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибших украинских военных не было, однако двое получили ранения.