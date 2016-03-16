За сутки в зоне АТО ранены 6 украинских военных
13:02, 16 марта 2016Война
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За минувшие сутки в зоне Антитеррористической операции ни один украинский военнослужащий не погиб, 6 бойцов получили ранения.
Фото УНИАН
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. "За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, но 6 человек получили ранения (населенный пункт Новотроицкое)", - сказал он
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Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибших украинских военных не было, однако двое получили ранения.
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