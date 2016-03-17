За минувшие сутки боевики выпустили более 130 мин по позициям украинских военных

Обстрелы боевиками позиций Вооруженных Сил Украины не прекращаются. За прошедшие сутки зафиксировано 52 обстрела. На Донецком направлении - 39, на Мариупольском 11 и 2 на Луганском.

Об этом сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.

"Опорные пункты в Зайцевом и Авдеевке боевики обстреливали больше, использовав все виды вооружения, включая и запрещенное Минскими соглашениями оружие - минометы калибра 120 и 82 мм, выпустив при этом более 130 мин", - говорится в сообщении.

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Из ПТРК боевики вели огонь по опорным пунктам неподалеку Попасной и Троицкого, а с БМП вблизи Луганского и трижды возле Авдеевки.

Отмечается, что из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли позиции украинских военных в Новгородском и Майорске.

"На Мариупольском направлении российские наемники вели огонь по защитникам Широкиного из минометов калибра 82 мм, ПТРК и стрелкового оружия. Вражеские снайперы обстреливали позиции вблизи Невельского, Марьинки и Красногоровки", - сообщили в штабе.

В 19.15 вблизи позиций сил АТО в районе Попасной ДРГ противника в составе около 10 человек пыталась проникнуть в тыл подконтрольной Украине территории, но была замечена наблюдателем. Открыв огонь на поражение украинские бойцы заставили боевиков отойти. С полуночи обстрелы прекратились.