Полторак не связывает интенсивность боевых действий на Донбассе с выводом войск РФ из Сирии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Полторак сообщил сегодня во время рабочей поездки во Львовскую область.

Отвечая на вопросы журналистов, Полторак отметил, что увеличение интенсивности боевых действий на востоке не связано с выводом Россией своих войск из Сирии.

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"Мы находимся в достаточном состоянии, чтобы среагировать на изменение обстановки, но взаимосвязи между выводом войск из Сирии и интенсивностью боевых действий на востоке нет”, - отметил Полторак.

Как сообщал УНИАН, 14 марта Путин приказал начать вывод основных сил РФ из Сирии с 15 марта.

15 марта в Минобороны РФ сообщили, технический персонал авиабазы начал подготовку самолетов для совершения дальнего перелета на аэродромы базирования в Российской Федерации.

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Личный состав выполняет погрузку оборудования, материально-технических средств и имущества на самолеты военно-транспортной авиации.