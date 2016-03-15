Первая группа российских самолетов уже вылетела из Сирии

Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В составе группы – «лидер» — самолет Ту-154, а также многофункциональные бомбардировщики Су-34. Дальние перелеты российских самолетов с авиабазы Хмеймим в пункты постоянной дислокации на территории Российской Федерации выполняются группами", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин приказал начать вывод основных сил РФ из Сирии с 15 марта.

"Считаю, что задачи поставленные перед Министерством обороны, в целом выполнены. Поэтому приказываю с завтрашнего дня начать вывод основной части нашей воинскойгруппировки из Сирийской Арабской Республики", - заявил глава РФ на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.