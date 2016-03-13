За минувшие сутки в зоне АТО ранены 7 украинских военных

На протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военных нет, семеро получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один из украинских военнослужащих не погиб, однако семеро получили ранения", - сказал Мотузяник.

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Как сообщал УНИАН, украинские военные закрепились возле Ясиноватской развязки под Авдеевкой, через которую шло сообщение между оккупированными Донецком и Горловкой, движение по трассе остановлено. В целом же ситуация около Авдеевки значительно ухудшилась: без остановки уже несколько суток украинские военные отбивают вражеские атаки.