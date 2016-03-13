Возле Авдеевки погибли 23 боевика, более 30 получили ранения - разведка

В течение вчерашнего дня в результате боевых столкновений в районе Авдеевки подразделения ударно-тактической группы боевиков потеряли 23 человека убитыми и 34 ранеными.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В результате боевых столкновений противник понес значительные потери. 12 марта т. г. в городскую клиническую больницу и больницу № 18 г. Донецка с Авдеевского направления доставлено 23 погибших и 34 раненых", - отмечается в сообщении.

Также в ГУР информируют, что противник продолжает активные боевые действия в районе н.п. Авдеевка силами ударной тактической группы, созданной на базе 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) с приданными подразделениями 3 (Горловка) и 100 (Донецк) отдельных мотострелковых бригад, а также отдельной артиллерийской бригады (Донецк) 1 армейского корпуса (Донецк) ВС РФ.

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В течение суток российские оккупационные войска вели интенсивные обстрелы промышленной зоны и жилых кварталов Авдеевки с применением 122-мм артиллерийских систем, танков и 120/82-мм минометов из районов Крутая Балка, Ясиноватая, Минеральное и Яковлевка.