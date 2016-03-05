За сутки погибли двое украинских военных, еще пятеро получили ранения

За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции погибли двое украинских военных, еще пятеро получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военных погибли и еще пятеро на разных участках фронта получили ранения», - сообщил Лысенко.

Он уточнил, что украинские военные погибли во время боевого столкновения с вражеской диверсионной группой на Мариупольском направлении.

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Как сообщал УНИАН, за сутки в зоне АТО боевики 50 раз обстреляли украинских военных, больше всего – на Донецком направлении.