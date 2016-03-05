За сутки боевики 50 раз обстреляли военных – самым опасным было Донецкое направление

Боевики продолжают нарушать условия перемирия и вести огонь по позициям сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Со второй половины дня (4 марта – ред.) боевики активизировались по всей линии разграничения и из минометов разных калибров обстреляли опорные пункты ВСУ. 76 мин враг выпустил по укреплениям в районе Чермалика и 45 мин вблизи Зайцевого», - говорится в сообщении.

Под минометным огнем боевиков оказались позиции рядом с населенными пунктами Красногоровка, Майорськ и Старогнатовка.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 50 обстрелов позиций сил АТО. Наиболее опасным было Донецкое направление - 42 обстрелы, на Мариупольском 6 и 2 на Луганском.

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Украинские укрепления недалеко от Авдеевки, Песков, Луганского, Зайцевого, Майорска, Троицкого, Попасной и Богуславского боевики обстреливали из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

С полуночи 5 марта активный огонь российских наемников снизился. Зафиксированы единичные обстрелы позиций близ Майорска и Песков.