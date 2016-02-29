Боевики резко активизировались на трех направлениях в зоне АТО – Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«Противник резко активизировался на Луганском направлении. В частности в Попаснянском районе произошло 6 минометных обстрелов наших позиций со стороны незаконных вооруженных формирований. Также на этих же рубежах обороны противник применял стрелковое оружие и гранатометы», - заявил Лысенко.

«На Донецком направлении враг продолжает активно нарушать перемирие на Светлодарской дуге, в районе Горловской агломерации и на линии фронта Авдеевка – Пески – Красногоровка. Противник активно применяет тяжелое вооружение – минометы и БМП. Также эпизодически ведется снайперский огонь по нашим позициям. Спокойно на этом участке фронта только утром – до 11», - сказал Лысенко.

«Сохраняется чрезвычайно напряженная обстановка на Мариупольском направлении. Активные боевые действия развернулись на двух участках фронта: Красногоровка – Марьинка и Гнутово – Талаковка», - отметил представитель АП по вопросам АТО.