Подготовка боевиков к захвату Марьинки: ВСУ находятся в боеготовности, ОБСЕ получает данные о перемещении террористов

Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Андрей Задубинный, передает "112 Украина".

"По перемещению боевиков оперативные данные у нас есть, но на данный момент мы их не можем обнародовать. Все эти данные передаются представителям миссии ОБСЕ для фиксации", - заявил он.

По его словам, ВСУ находятся в полной боевой готовности.

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"Эта информация (о том, что боевики планируют захватить Марьинку - Ред.) была почти подтверждена, так как танки и РСЗО не были применены, но ВСУ находятся в полной боевой готовности и именно в Марьинке они (боевики, - ред.) открывали прицельный огонь", – заявил он.

Вчера пресс-центр штаба АТО сообщил, что российско-террористические войска в течение суток планируют захватить Марьинку. По информации жителей Донецка, в Петровском районе города боевики наращивают силы и технику незаконных вооруженных формирований, для дальнейшего применения в направлении Марьинки.