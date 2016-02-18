Террористы в течение суток планируют захватить Марьинку – пресс-центр АТО
16:27, 18 февраля 2016Война
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Российско-террористические войска в течение суток планируют захватить Марьинку.
Террористы не скрывают, что планируют в течение суток захватить Марьинку / twitter.com/UKRinVAT
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.
По информации жителей Донецка, в Петровском районе города боевики наращивают силы и технику незаконных вооруженных формирований, для дальнейшего применения в направлении Марьинки.
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«Очевидцы утверждают о прибытии большого количества техники, запрещенной Минскими договоренностями, и боевиков. В частности, замечено несколько РСЗО «Град» и более 10 танков», - говорится в сообщении.
При этом, отмечают в пресс-центре штаба АТО, террористы не скрывают, что планируют в течение суток захватить Марьинку.
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