Группировка РФ на Донбассе усиливается: в Антрацит прибыли две роты российских военных - разведка

13:27, 18 февраля 2016
Война
3516

Оккупационный контингент вооруженных сил РФ на Донбассе усиливается.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Читайте такжеИз Горловки в РФ отправили тела российских военных, погибших в районе Зайцево - разведка

"По данным разведки Минобороны, оккупационный контингент ВС РФ на Донбассе усиливается. В город Антрацит прибыли две роты российских военнослужащих", - сообщил он.

Читайте такжеРазведка: На оккупированных территориях Донбасса военные РФ из-за невыплаты средств бунтуют против командиров

Как сказал Мотузяник, в район поселка Михайловка Луганской области прибыл эшелон с 360 тоннами горюче-смазочных материалов, а в Харцызск прибыл эшелон с запчастями к танкам и продовольствием.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter