Группировка РФ на Донбассе усиливается: в Антрацит прибыли две роты российских военных - разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"По данным разведки Минобороны, оккупационный контингент ВС РФ на Донбассе усиливается. В город Антрацит прибыли две роты российских военнослужащих", - сообщил он.

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Как сказал Мотузяник, в район поселка Михайловка Луганской области прибыл эшелон с 360 тоннами горюче-смазочных материалов, а в Харцызск прибыл эшелон с запчастями к танкам и продовольствием.