В Иловайск прибыли два эшелона с военной техникой для боевиков - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Подтверждены очередные факты пополнения личным составом, вооружением и военной техникой, боеприпасами и горюче-смазочными материалами подразделений вооруженных сил РФ на оккупированных территориях», - говорится в сообщении.

Читайте такжеКоличество обстрелов боевиками сил АТО за сутки достигло почти 70 раз - штаб

Разведкой зафиксировано прибытие на железнодорожную станцию Иловайск двух эшелонов с военной техникой (15 платформ), дизельным топливом (до 180 тонн), боеприпасами и материально-техническими средствами (10 вагонов).

Читайте такжеРоссия тянула с коридором под Иловайском, чтобы устроить засады на украинские колонны - Минобороны

В район Боково-Платово (западный пригород города Антрацит) зафиксировано прибытие российских наемников. «После боевого слаживания в составе подразделений (взвод-рота) ими будут доукомплектованы соединения и части 2 АК», - отмечает ГУР Минобороны.