В России считают, что ОБСЕ должна сосредоточить усилия исключительно вблизи линии соприкосновения на Донбассе

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати МИД РФ, об этом он сказал на заседании Постоянного совета ОБСЕ о ситуации в Украине.

"Согласны с оценкой СММ, что присутствие наблюдателей вблизи линии соприкосновения оказывает на стороны сдерживающее влияние. Полагаем, что именно на зоне безопасности необходимо сосредоточить основные усилия миссии, не распыляя ее ограниченные ресурсы", - сказал Лукашевич.

По его мнению, представляется правильной практика "зеркальных" патрулей миссии в местах, где проводятся восстановительные работы, и ее можно было бы распространить на все участки линии соприкосновения.

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"Такой принцип было бы уместно применять ко всему региону. Судя по докладам СММ, патрули наблюдателей не сильно интересуются обстановкой в тылу украинских войск. Либо полученная информация по каким-то причинам не попадает в итоговые отчеты миссии", - сказал Лукашевич.

Как сообщал УНИАН, 22 января Лукашевич признал факт недопуска представителей миссии ОБСЕ к украинско-российской границе на Донбассе, через которую Россия направляет в захваченные части Донецкой и Луганской областей боевиков, оружие, военную технику и боеприпасы.

2 февраля канцлер Германии Ангела Меркель заявила в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным о необходимости обеспечить долгосрочный доступ для наблюдателей ОБСЕ в зону конфликта на Донбассе, в том числе к государственной границе Украины на временно оккупированной территории.

1 февраля президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Меркель согласовали позиции по выполнению Минских договоренностей и по вопросу предоставления украинцам безвизового режима с ЕС.

Глава Украинского государства подчеркнул необходимость полного прекращения огня, восстановления украинского контроля за границей, вывода российских войск и освобождения всех заложников.

Меркель заявила, что санкции против РФ будут сохранены, пока Россия не выполнит Минские договоренности.