В России считают, что ОБСЕ должна сосредоточить усилия исключительно вблизи линии соприкосновения на Донбассе
Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявляет, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна сосредоточить усилия исключительно вблизи линии соприкосновения на Донбассе, чтобы "не распылять ограниченные ресурсы".
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати МИД РФ, об этом он сказал на заседании Постоянного совета ОБСЕ о ситуации в Украине.
"Согласны с оценкой СММ, что присутствие наблюдателей вблизи линии соприкосновения оказывает на стороны сдерживающее влияние. Полагаем, что именно на зоне безопасности необходимо сосредоточить основные усилия миссии, не распыляя ее ограниченные ресурсы", - сказал Лукашевич.
По его мнению, представляется правильной практика "зеркальных" патрулей миссии в местах, где проводятся восстановительные работы, и ее можно было бы распространить на все участки линии соприкосновения.
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"Такой принцип было бы уместно применять ко всему региону. Судя по докладам СММ, патрули наблюдателей не сильно интересуются обстановкой в тылу украинских войск. Либо полученная информация по каким-то причинам не попадает в итоговые отчеты миссии", - сказал Лукашевич.
Как сообщал УНИАН, 22 января Лукашевич признал факт недопуска представителей миссии ОБСЕ к украинско-российской границе на Донбассе, через которую Россия направляет в захваченные части Донецкой и Луганской областей боевиков, оружие, военную технику и боеприпасы.
2 февраля канцлер Германии Ангела Меркель заявила в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным о необходимости обеспечить долгосрочный доступ для наблюдателей ОБСЕ в зону конфликта на Донбассе, в том числе к государственной границе Украины на временно оккупированной территории.
1 февраля президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Меркель согласовали позиции по выполнению Минских договоренностей и по вопросу предоставления украинцам безвизового режима с ЕС.
Глава Украинского государства подчеркнул необходимость полного прекращения огня, восстановления украинского контроля за границей, вывода российских войск и освобождения всех заложников.
Меркель заявила, что санкции против РФ будут сохранены, пока Россия не выполнит Минские договоренности.