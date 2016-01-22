В России рассказали, как Украина может вернуть контроль над границей на оккупированном Донбассе
Для возвращения контроля над границей Россия требует от Киева предоставить Донбассу особый статус, а также снятия экономической и транспортной блокады.
Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает ТАСС.
Он отметил, что Москва ожидает от украинской стороны "более конструктивного подхода в политической подгруппе к согласованию положений проекта закона Украины о местных выборах на Донбассе".
"Нужна ясность с предоставлением Донбассу постоянного особого статуса через введение в действие соответствующего закона и внесение изменений в конституцию", - подчеркнул дипломат.
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"Еще раз напомним, что вопрос о возвращении Киевом контроля над границей напрямую зависит от достижения всеобъемлющего политического урегулирования", - заметил он.
Кроме того, Лукашевич призвал Украину снять экономическую блокаду Донбасса и ограничения на перемещение граждан.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об отказе возвращения Киеву контроля над государственной границей между Украиной и Россией на оккупированном Донбассе до внесения изменений в Конституцию Украины.