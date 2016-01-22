В России рассказали, как Украина может вернуть контроль над границей на оккупированном Донбассе

Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает ТАСС.

Он отметил, что Москва ожидает от украинской стороны "более конструктивного подхода в политической подгруппе к согласованию положений проекта закона Украины о местных выборах на Донбассе".

"Нужна ясность с предоставлением Донбассу постоянного особого статуса через введение в действие соответствующего закона и внесение изменений в конституцию", - подчеркнул дипломат.

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"Еще раз напомним, что вопрос о возвращении Киевом контроля над границей напрямую зависит от достижения всеобъемлющего политического урегулирования", - заметил он.

Кроме того, Лукашевич призвал Украину снять экономическую блокаду Донбасса и ограничения на перемещение граждан.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об отказе возвращения Киеву контроля над государственной границей между Украиной и Россией на оккупированном Донбассе до внесения изменений в Конституцию Украины.