Боевики согласились открыть пункт пропуска в Золотом – Тука

Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что после серии отказов боевики на Донбассе сами предложили ему открыть контрольно-пропускной пункт в Золотом. Об этом он сказал в интервью журналу "Новое время".

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"Для меня стал большой неожиданностью тот факт, что нам дали согласие на открытие контрольно- пропускного пункта в районе города Золотое. Мы пытались добиться этого четыре месяца. Для такого решения необходимо согласие обеих сторон, и мы всегда упирались в отказ боевиков, поскольку там Первомайск — закрытый город. Что в нем такого важного, я не знаю. Но согласия не было", - рассказал Тука.

"На прошлой неделе мы взялись искать альтернативные точки для организации пункта. Но тут появилось сообщение: за полчаса до окончания переговоров боевики сами вышли с инициативой открытия КПВВ в Золотом. Каких-либо объяснений такой перемены у меня нет. Главное, чтобы предложение не оказалось ловушкой", - добавил он.

Отметим, что Тука планировал открыть пункт пропуска в Золотом в январе, но тогда, по его словам, это было невозможно из-за обстрелов.

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