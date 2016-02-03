Жебривский сообщил о напряженной ситуации на двух КПВВ

Об этом в эфире 5 канала сообщил глава Донецкой области Павел Жебривский.

"Напряженность есть еще на двух пунктах – это в марьинском контрольно-пропускном пункте и Пищевике", - сказал он.

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Жебривский отметил, в частности, что вчера вечером возле села Пищевик, расположенного недалеку от Мариуполя, произошло вооруженное столкновение между силами Антитеррористической операции и российскими наемниками. Там почти час длился стрелковый бой. Также недавно боевики стреляли с АГС вблизи марьинского перехода.

"Мы также мониторим там ситуацию", - добавил руководитель Донецкой области.

Ранее УНИАН сообщал, что контрольный пункт въезда/выезда в зону АТО "Зайцево" на Донетчине закрыли из-за обстрелов боевиков.