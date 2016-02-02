Боевики обстреляли Зайцево, повреждены шесть домов - СЦКК

В Зайцево во время ночных обстрелов боевиками повреждено, по меньшей мере, 6 домов.

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

По информации представителей украинской стороны Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), «по меньшей мере, 6 домов повреждены в населенном пункте Зайцево, что расположено неподалеку от оккупированной Горловки». «В результате вчерашних вечерне-ночных минометных обстрелов со стороны боевиков НВФ ОРДО во дворах и огородах жителей этого населенного пункта разорвалось 11 мин калибра 120-мм», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что «люди в населенном пункте не пострадали, потому что всю ночь прятались в подвалах».

«Доказательства применения боевиками НВФ ОРДО вооружения, которое давно должно было быть отведено на установленные расстояния определенным порядком, будут переданы представителям СММ ОБСЕ», заверили в СЦКК и напомнили, что в течение последних дней обстрелы пророссийскими наемниками населенного пункта Зайцево усилились.