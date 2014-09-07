В сети появились фото последствий ночного обстрела Мариуполя боевиками
13:07, 07 сентября 2014Политика
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Минувшей ночью боевики обстреляли Мариуполь, нарушив договоренность о прекращении огня.
Особенно пострадал микрорайон Восточный. В частности, было повреждено АЗС, здание "скорой" и другие многочисленные строения.
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Кроме того, в результате обстрелов блокпоста погиб один мирный житель и получил ранение военный.
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