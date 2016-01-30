Боевики на Донбассе 38 раз обстреляли силы АТО 29 января

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО о ситуации по состоянию на 6:00 30 января.

В частности, на Донецком направлении враг обстреливал украинские опорные пункты из стрелкового оружия и гранатометов в Авдеевке, Песках, Опытном и на шахте "Бутовка".

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Укрепления сил АТО неподалеку Зайцево подверглись обстрелам из минометов калибра 82 и 120 мм.

"Беспокойно было и у Майорска, где враг применил гранатометы разных систем", - добавляет пресс-центр АТО.

На Мариупольском направлении противник вел огонь из минометов по опорном пункта неподалеку Гнутово.