Боевики на Донбассе 38 раз обстреляли силы АТО 29 января
08:36, 30 января 2016Война
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На протяжении минувших суток пророссийские боевики 38 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО о ситуации по состоянию на 6:00 30 января.
В частности, на Донецком направлении враг обстреливал украинские опорные пункты из стрелкового оружия и гранатометов в Авдеевке, Песках, Опытном и на шахте "Бутовка".
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Укрепления сил АТО неподалеку Зайцево подверглись обстрелам из минометов калибра 82 и 120 мм.
"Беспокойно было и у Майорска, где враг применил гранатометы разных систем", - добавляет пресс-центр АТО.
На Мариупольском направлении противник вел огонь из минометов по опорном пункта неподалеку Гнутово.
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