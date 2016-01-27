В районе Марьинки состоялся трехчасовой бой, ранен украинский военный - журналист

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист ТСН Андрей Цаплиенко.

"Опять Марьинка, опять ранен боец, которого я хорошо знаю. Сорок минут назад закончился бой. По позициям "Бунгало", "Центр" и другим ВОПам на "передке" валили из всего, что было под рукой у "сепаров"", - говорится в сообщении.

При этом Цаплиенко уточняет, что по сообщению агентуры, в районе Марьинки проходят боевое слаживание кадровые морские пехотинцы РФ. "Тренируются на наших парнях, как на полигоне", - отметил он.

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По словам журналиста, боевики открыли огонь по украинским позициям, как только район Марьинки покинули наблюдатели ОБСЕ. Украинские военные открыли ответный огонь, бой длился три часа.

"С нашей стороны один раненый, позывной "Медведь". Простой стрелок, из мобилизованных, но необычайно смелый человек. В этой войне первые пули достается смелым. У "Медведя" обсыпало осколками руку, он будет жить", - написал Цапленко.

Опять Марьинка, опять ранен боец, которого я хорошо знаю. Сорок минут назад закончился бой. По позициям "Бунгало", "Цент... Posted by Andriy Tsaplienko on Tuesday, January 26, 2016

Как сообщал УНИАН ранее, несмотря на договоренности о прекращении огня, боевики продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины. С начала суток 26 января пророссийские наемники 19 раз обстреливали позиции сил АТО.