С полуночи боевики 19 раз обстреливали позиции сил АТО
20:18, 26 января 2016Война
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Несмотря на договоренности о прекращении огня, боевики продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-центр АТО.
REUTERS
"Девять раз оккупанты открывали огонь по нашим опорным пунктам в Песках. Противник применял стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. Работал здесь и вражеский снайпер. Нарушение режима тишины зафиксированы также в районе Опытного и шахты Бутовка", - говорится в сообщении пресс-центра.
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"На Светлодарской дуге, недалеко от Новгородского оккупанты обстреляли позиции украинских воинов из автоматического гранатомета и БМП. По нашим укреплениям у Зайцевого враг вел огонь из гранатометов и миномета. С начала суток пророссийские наемники 19 раз обстреливали позиции сил АТО", - отмечается в сообщении.
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