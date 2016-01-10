В течение дня в зоне АТО боевики немного снизили свою активность

Об этом сообщил пресс-центра АТО на своей странице в соцсети. Отмечается, что с начала суток террористы открывали огонь в сторону сил АТО около 10 раз.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных«В течение дня обстрелы продолжались в основном у временно оккупированной Горловки. В частности, захватчики несколько раз обстреливали силы АТО из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Майорского и Зайцевого», - говорится в сообщении.

Также в штабе добавили, что с территории Донецкого аэропорта в сторону военнослужащих, которые несут службу в районе Опросного, открывали огонь вражеские снайперы.

На том же участке линии разграничения боевики один раз применили крупнокалиберный пулемет.

"Снайпер боевиков с территории населенного пункта Спартак, который находится под контролем незаконных вооруженных формирований, обстреливал позиции сил АТО южнее Авдеевки. Кроме того Пески один раз попали под обстрел оккупантов из стрелкового оружия", - отмечается в сводке.