Штаб АТО зафиксировал 28 обстрелов со стороны боевиков 9 января

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

Отмечается, что больше всего эпизодов нарушения противником режима "полной тишины" было на Горловско-Светлодарской дуге и в районе временно оккупированного Донецка.

В частности, украинские позиции возле Новгородского вечером боевики в очередной раз обстреляли из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, а также запрещенного Минскими договоренностями вооружения танка. По опорному пункту сил АТО, расположенному рядом, захватчики открывали огонь из вооружения БМП.

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С 18:00 вчерашнего дня до полуночи российско-террористические гибридные бандформирования неоднократно прибегали к вооруженным провокациям с применением стрелкового оружия в районе Марьинки, Опытного, Авдеевки, Троицкого, Новгородского, Зайцево и Луганского.

На Луганщине и Мариупольском направлении боевики оружие не применяли.

С начала текущих суток они лишь один раз открывали огонь - из стрелкового оружия у Новгородского.

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