Боевики на Рождество продолжали провокационные обстрелы позиций ВСУ - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook в сводке по состоянию на 6:00 8 января.

"Обстрелы позиций сил АТО со стороны пророссийских вооруженных банд в день Рождества Христова не прекращались. Четверть всех эпизодов применения невеждами оружия являлась прицельными обстрелами", - говорится в сообщении.

В частности в пресс-центре отметили, что с вечера 7 января боевики из 82-мм минометов били по позициям ВСУ, которые расположены на северной окраине Лебединского, что неподалеку от Мариуполя. Всего преступники выпустили не менее 12 мин. Из такого же вооружения захватчики прицельно обстреляли один из украинских опорных пунктов в районе Зайцевого.

"С наступлением сумерек до полуночи кремлевские наемники несколько раз из стрелкового оружия, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вели беспокоящий огонь в сторону украинских воинов, которые несут службу на подступах к Пескам, Опытному и Новгородского", - сообщили в штабе АТО.

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"С начала этой эпохи русско-террористические бандформирования, которые обустроились в разрушенном Донецком аэропорту, около 1:00 часа ночи в течение 15 минут вели неприцельный огонь в сторону украинских подразделений возле Опытного", - отмечает штаб.

Зведення прес-центру штабу АТО станом на 6.00 годину 8 січня 2016 року:Обстріли позицій сил АТО з боку проросійських ... Posted by Прес-центр штабу АТО on Thursday, January 7, 2016

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18:00 7 января 2016 года ситуация в зоне АТО остается напряженной. Враг не прекращает осуществлять вооруженные провокации в районе Песков, Опытного, Авдеевки, Новгородского, Майорска и Луганского и др. Боевики используют в основном стрелковое оружие, но время от времени раздаются выстрелы из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.