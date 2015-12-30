Миссия ОБСЕ зафиксировала 5 взрывов в районе Коминтерново

Об этом говорится в отчете миссии от 29 декабря, опубликованном сегодня.

Наблюдатели миссии посетили район со стороны юго-западной части Коминтерново (23 км к северо-востоку от Мариуполя) для наблюдения за ситуацией с безопасностью.

На блокпосту Вооруженных сил Украины, расположенном примерно в 5 км к юго-западу от поселка, командир ВСУ сообщил миссии, что ситуация с безопасностью оставалась спокойной на протяжении последних 24 часов.

На последнем блокпосту ВСУ перед Коминтерново, расположенном примерно в 1,5 км к юго-западу от поселка, миссия наблюдала два гражданских транспортных средства, которые двигались в сторону поселка.

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В то же время в отчете сказано, что во время пребывания в этой местности "Специальная мониторинговая миссия слышала пять взрывов, которые произошли с неопределенного расстояния к югу от расположения наблюдателей".

Как сообщал УНИАН, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 29 декабря в Коминтерново находились около 100 российских военных.