В Донецкой области СБУ задержала сообщника Гиркина (видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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"Активный участник террористической организации "ДНР" в апреле прошлого года в составе первой вооруженной группы российских наемников и местного криминалитета штурмовал Славянский горотдел милиции и другие здания органов власти. В течение апреля – июля руководил бандитами, которые совершали преступления в городе. После освобождения Славянска от террористов вместе с незаконными вооруженными группировками боевиков Гиркина и Пономарева сбежал в Донецк", - говорится в сообщении.

Недавно злоумышленник, по данным СБУ, тайно вернулся в город, скрывался от правоохранителей, однако был задержан сотрудниками спецслужбы.