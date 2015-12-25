Боевики нарушают все возможные соглашения: за сутки более 35 вооруженных провокаций против сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

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«Пророссийские бандформирования нарушают все возможные соглашения о прекращении огня. Действия их главарей не поддаются логике. Кроме обстрела из 82-мм и 120-мм минометов поселка Водяное, который находится в "серой зоне" возле Мариуполя, российско-террористические войска значительно активизировались и на других направлениях», - говорится в сообщении.

По данным штаба АТО, из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики стреляли в сторону украинских позиций в районе н.п. Новгородское, Зайцево, Майорск, Луганское, Пески, Опытное, Марьинка и других.

В штабе не исключают, что такая активизация боевиков может быть связана с прибытием на временно оккупированные территории Донбасса очередного так называемого "гуманитарного конвоя" с территории Российской Федерации, грузом которого являются не только продукты питания и предметы первой необходимости, но также оружие и боеприпасы для боевиков.

«Также это может быть своеобразной местью за вынужденный выход незаконных формирований из н.п. Коминтерново, что стало болезненным ударом по амбициям российских военных стратегов», - отмечается в сообщении.