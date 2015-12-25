Боевики во время сопровождения миссии ОБСЕ в Коминтерново не позволили им выходить за пределы главной улицы - отчет

Об этом говорится в отдельном отчете миссии по факту посещения наблюдателями поселка Коминтерново.

"В 10:25 24 декабря патруль Специальной мониторинговой миссии в сопровождении вооруженных членов "ДНР" прибыл в Коминтерново со стороны восточного въезда в поселок", - говорится в отчете.

Представители ОБСЕ сообщили, что в течение последних двух дней они пытались попасть в поселок, чтобы проверить информацию о присутствии вооруженных боевиков "ДНР", но не смогли этого сделать из-за беспокойства относительно безопасности, а также из-за ограничения свободного перемещения со стороны вооруженного персонала.

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"Сопровождающие члены "ДНР" не позволили Специальной мониторинговой миссии проследовать за пределы главной улицы поселка, ссылаясь на возможный снайперский огонь. Во время пребывания на главной улице, СММ увидела многочисленные остатки свежих следов от гусеничной техники", - говорится в отчете.

Вместе с тем, наблюдатели отмечают, что "пятеро жителей поселка, три женщины и двое мужчин, сообщили миссии ОБСЕ, что вооруженные члены "ДНР" вошли в поселок 22 декабря и находились там до 24 декабря, пока не покинули поселок рано утром".

Представители миссии покинули поселок в 13:00. Они утверждают, что за время пребывания там, они не видели каких-либо вооруженных людей или вооружений, кроме тех, кто их сопровождал. Также за это время миссия не зафиксировала фактов нарушения режима прекращения огня.

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Как сообщал УНИАН, вечером в четверг в штабе АТО сообщили, что боевики вывели из Коминтерново всю технику и тяжелое вооружение, после чего и сами покинули этот населенный пункт.

Представитель Антитеррористической операции Антон Миронович сообщал, что боевики в захваченном Коминтерново угрожали местным жителям расправой и заставляли давать ложные показания против сил АТО.