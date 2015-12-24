Боевики покинули Коминтерново - "Твиттер" Авакова
11:57, 24 декабря 2015Война
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Боевики, захватившие ранее село Коминтерново Донецкой области, покинули населенный пункт, заявлено в "Твиттере" министра внутренних дел Арсена Авакова.
От имени Авакова распространена информация, что боевики покинули Коминтерново / youtube.com
Об этом говорится в сообщении в микроблоге министра на "Твиттере".
"Доложила разведка Нацполиции: утром боевики покинули Коминтерново", - говорится в сообщении.
Арсен Аваков сообщил, что Коминтерново освободили
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