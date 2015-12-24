Боевики покинули Коминтерново - "Твиттер" Авакова

Боевики, захватившие ранее село Коминтерново Донецкой области, покинули населенный пункт, заявлено в "Твиттере" министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом говорится в сообщении в микроблоге министра на "Твиттере". "Доложила разведка Нацполиции: утром боевики покинули Коминтерново", - говорится в сообщении.

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