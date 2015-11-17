Опубликованы доказательства обстрела боевиками населенных пунктов Донбасса из "Градов" (фото, видео)

Их на своей странице в Facebook выложила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

"Так, в период с 20:13 до 20:14 16 ноября боевиками из РСЗО "Град" были обстреляны жилые сектора населенного пункта Красногоровка, а с 20:40 до 20:56 жилые сектора населенного пункта Горняк Донецкой области. Всего было выпущено 12 ракет", - говорится в сообщении.

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Доказательства осуществленных обстрелов зафиксированы техническими средствами наблюдения и переданы СММ ОБСЕ.

Сейчас украинской стороной СЦКК готовятся соответствующие предложения относительно возможного рассмотрения и тщательного расследования указанного вопроса в рамках Трехстороннего контактной группы.