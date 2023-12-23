Эксперт напомнил, что уже была где-то такая же ситуация, когда "одновременно два самолета, три вертолета изрешетили так, что, видимо, не подлежат ремонту".

Авиаэксперт Валерий Романенко оценил "блестяще спланированную операцию" на юге Украины по уничтожению сразу трех российских самолетов Су-34.

"Это вероятнее всего действительно Patriot, потому что мы же получили от Германии очередной комплекс, и наши ребята были уже на него подготовлены. Поэтому если вспомнить "Брянскую народную республику", которая была в мае", - сказал он в интервью Radio NV.

Эксперт напомнил, что там была где-то такая же ситуация, когда "одновременно два самолета, три вертолета изрешетили так, что, видимо, не подлежат ремонту".

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"А тут ситуация, когда россияне шли с КАБами. А они на южном направлении в отдельные дни сбрасывали до 100 КАБов - крылатых авиационных бомб. Сейчас три машины летели и попали под раздачу все вместе. Потому что они немножечко не учли, что Patriot по аэродинамическим целям работает на дальности 160 километров", - добавил он.

Сбитие российских Су-34 - детали

22 декабря в полдень на южном направлении российские захватчики потеряли три истребителя-бомбардировщика Су-34. Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что серия сообщений под рубрикой "ВЕЧНОГО ПОЛЕТА, БРАТЬЯ" продолжается.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Юрий Игнат уточнил, что операцию спланировал командующий Воздушных сил. При этом напомнил, что ранее была другая "блестяще спланированная операция".

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