Террористы продолжают вести провокационный огонь на Донетчине

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

"Тишина в зоне проведения АТО продержалась недолго. Начиная с 10:30 утра, захватчики продолжили вести провокационный огонь на Донецком, Артемовском и Мариупольском направлениях", - сказано в нем.

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В частности, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они вели огонь по Новгородскому, Авдеевке, Невельскому, Красногоровке и Опытному. По Красногоровке и Невельскому также было произведено по одному выстрелу из 82-мм минометов.

Из автоматических гранатометов боевики обстреляли Луганское и Новотроицкое.

Кроме того, террористы вели прицельный огонь из стрелкового оружия по украинским позициям вблизи Новгородского.