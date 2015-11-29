Под Донецком боевики обстреляли гражданский автомобиль, тяжело ранив одного человека
17:11, 29 ноября 2015Война
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В Донецкой области террористы открыли огонь по гражданскому автомобилю, который двигался по трассе из Мариуполя в Донецк, тяжело ранив при этом мужчину 1972 года рождения.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, находившаяся в автомобиле женщина не пострадала.
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Установлено, что, не доезжая до блокпоста террористов «ДНР», автомобиль начал разворачиваться. Террористы открыли по машине стрельбу из огнестрельного оружия.
Раненого доставили в Волновахскую центральную районную больницу.
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