За минувшие сутки в зоне АТО ранен один военнослужащий - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, однако один военный получил ранения", - сказал он.

В целом за минувшие сутки в зоне АТО боевики 35 раз обстреляли позиции украинских военных.

По словам Мотузяника, на Луганском направлении вчера было спокойно, за исключением двух случаев ведения боевиками неприцельного огня в направлении украинских позиций близ Троицкого. Там НВФ открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

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В то же время на Донецком направлении количество обстрелов заметно увеличилось по сравнению с минувшими сутками. Так, вчера боевики 33 раза открывали огонь на этом направлении.

Возобновились вражеские обстрелы в районе Светлодарской дуги. Вблизи поселка Луганское противник открывал неприцельный огонь из крупнокалиберных пулеметов четыре раза. Также более полутора часов продолжалась провокация врага с использованием стрелкового оружия вблизи села Кодема.

Севернее Горловки боевики в течение суток открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, а после захода солнца обстреляли украинские позиции вблизи Зайцево и Майорска из 82- и 120-мм минометов.

Кроме того, противник осуществил две вооруженные провокации вблизи Верхнеторецкого с применением стрелкового оружия общей продолжительностью около 50 минут.

В районе Донецкого аэропорта было зафиксировано 7 вражеских обстрелов, во время которых применялись гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Близ Марьинки вчера противник трижды нарушил режим тишины, применив ручные гранатометы и стрелковое оружие.

На Мариупольском направлении враг проявлял активность и после захода солнца, совершив два краткосрочных прицельных обстрела с использованием стрелкового оружия украинских позиций близ Широкино.