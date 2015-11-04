Ночью боевики не обстреливали позиции украинских военных
07:30, 04 ноября 2015Война
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После вчерашних попыток боевиков с новой силой разжечь конфликт, ночь в зоне проведения АТО прошла спокойно.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Военные на передовой продолжают укреплять свои позиции, пристально следят за действиями боевиков, чтобы в любой момент адекватно ответить на провокации", - отмечается в сообщении.
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"За день во время разминирования территории вокруг линий электропередач обнаружен и обезврежен 31 взрывоопасный предмет", - подытожили в пресс-центре.
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