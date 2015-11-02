Все системы жизнеобеспечения Сватово восстановлены - вице-премьер

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко по первым итогам работы экспертной группы, которая работает в городе, проинформировали УНИАН в пресс-службе Кабмина.

«Представители органов местного самоуправления предварительно осмотрели 70% жилого фонда города. Установлено, что в результате детонирования боеприпасов, хранящихся на складах в Сватово, полностью уничтожено и не подлежит восстановлению одно индивидуальное жилищное строительство. Еще одно индивидуальное жилищное строительство получило убыток, оцениваемый в более чем 80%. Восстановление домостроения, по предварительной оценке, не является целесообразным», - сказал Зубко.

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По его словам, жители этих домов получили временное жилье. Местная власть решает вопрос о приобретении для пострадавших нового жилья.

Также вице-премьер отметил, что из 6500 индивидуальных домовладений усадебного типа 541 требует замены оконных и дверных блоков, в том числе межкомнатных. В 354 из них надо отремонтировать кровли. Из 30 многоэтажных многоквартирных жилых домов 16 требуют ремонта кровли. По предварительной оценке, в этих многоквартирных жилых домах нужно заменить 360 оконных блоков.

По словам Зубко, в один многоквартирный жилой дом попал боеприпас. Это привело к обрушению части наружной стены в районе двух квартир. Специалисты экспертной строительной организации анализируют возможности проведения ремонтных работ в этом доме.

«Различной степени повреждения получили также школа искусств, здание управления пенсионного фонда, здание городского совета, гимназия, три из четырех общеобразовательных школ, центр развития ребенка, три детских дошкольных учебных заведения, школа-интернат для глухонемых, здание Сватовской городской больницы», - отметил Зубко.

По его словам, более 85% повреждений – это локальные осколочные повреждения кровли и наружных стен зданий и сооружений, ударные разрушения, а также влияние открытого огня.

Как сообщалось, 29 октября произошли взрывы и пожар на военных складах в городе Сватово Луганской области. По поручению премьер-министра Арсения Яценюка вице-премьер Зубко направил в Сватово экспертную группу для оценки ущерба, нанесенного в результате чрезвычайной ситуации.

Задачами этой группы является составление дефектных актов, определение состояния повреждений зданий в городе, составление сметы, а также определение суммы, которую будет выделено из резервного фонда государственного бюджета на возмещение причиненных убытков в результате взрывов и пожара на военных складах.