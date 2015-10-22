Бойцы батальона "Айдар" вернулись на фронт – начальник штаба

Об этом на своей странице в Facebook сообщает начальник штаба батальона Валентин Лихолит.

"Наконец настало то время, когда все бойцы батальона "Айдар" прошли боевое слаживание и вернулись на передовую с новыми силами и навыками, чтобы защищать родную Украину", - говорится в сообщении.

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По его словам, бойцы батальона будут держать вторую линию обороны в Донецкой области.

"К сожалению, нас не вернули в Луганскую область, а на данный момент мы будем держать вторую линию обороны в Донецкой области. Уже на сегодняшний день работает штаб, возводятся опорные пункты, происходит расселение бойцов, и в конце концов Министерство обороны Украины обеспечило бойцов зимней одеждой и обувью", - отметил он.