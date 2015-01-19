Австралия передала Украине зимнюю одежду для военных

Об этом сообщил исполняющий обязанности спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев.

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По его словам, ВСУ продолжают получать поддержку и помощь от стран-партнеров.

"На днях в Украину прибыла четвертая партия груза с зимним обмундированием из Австралии, правительство которой передало украинским военнослужащим зимнюю обувь, зимние шапки и шарфы", - сообщил Селезнев.

По его словам, общая сумма гуманитарной помощи от Австралии составила 2 млн 680 тыс. австралийских долларов (около $2,3 млн).