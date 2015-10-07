Бойцы АТО завершили первый этап отвода танков на Луганщине

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Перемирие на фронте позволило завершить отвод танков в Луганской области в рамках первого этапа. Сегодня, после заявления украинской стороны о передислокации определенного количества техники, в течение нескольких дней представители ОБСЕ будут проводить верификацию.

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Международные наблюдатели проверят соответствие индивидуальных заводских номеров и места передислокации танков на расстоянии не менее 15 километров от линии разграничения.

Также следует добавить, что затишье в зоне АТО позволило ежедневно наращивать объемы работ по практической помощи жителям Донбасса, в частности, восстановлению газапроводов и высоковольтных линий электропередач.