В штабе АТО подтвердили, что противник тоже отводит вооружение

Об этом на традиционном брифинге в среду сказал представитель Администрации президента вопросов АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов, передает Украинская правда.

"Предварительная информация, что противник также отводит вооружение у нас есть", - отметил Лысенко.

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Одновременно он подчеркнул, что информацию об отводе боевиками техники будут оказывать представители миссии ОБСЕ, которые уполномочены следить за этим процессом.

"Поэтапно, в течение 41 дня, как было договорено, мы должны отвести от линии разграничения не менее чем на 15 километров вооружения, которое имеет калибр меньше 100 миллиметров", - напомнил Лысенко.

Как сообщалось, в среду штаб АТО сообщил о завершении отвода танков на Луганщине.