Силы АТО готовятся к передислокации вооружения и техники - штаб

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в течение сегодняшнего дня, с полуночи и до 18 часов, в зоне АТО боевики полностью соблюдали режим тишины.

«Не зафиксировано случаев открытия огня и на временно оккупированной территории Донбасса», - говорится в сообщении.

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Как отмечают в пресс-центре АТО, затишье вдоль линии разграничения дает надежду на выполнение одного из ключевых условий Минских договоренностей - о полном прекращении огня враждующими сторонами, минимум, на двое суток.

«После этого силы АТО, по приказу начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженными силами Украины - начнут плановый и поэтапный отвод вооружения калибра менее 100 миллиметров от линии разграничения», - отметили в пресс-центре, добавив, что «на сегодняшний день силы АТО проводят подготовительные работы к передислокации вооружения и техники».